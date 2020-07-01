Андрей Баевский: Гражданский кодекс – регулятор всех гражданских отношений

1 июля 2020 года вступает в силу Гражданский кодекс ДНР, состоящий из четырёх книг. О сфере регулирования Гражданского кодекса, приведении его в соответствие со стандартами законодательства Российской Федерации и тонкостях его разработки пресс-службе Народного Совета рассказал депутат, председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«Гражданский кодекс – основной источник гражданского права. Его нормы регулируют совокупность гражданско-правовых отношений в единой системе и являются определяющими для всех других гражданско-правовых норм, которые выражаются в иных нормативных правовых актах.

Первая книга включает общие положения гражданского права, вещные права и общую часть обязательственного права. Она регулирует право собственности и иные вещные права, сделки и представительство, сроки и исковую давность, общие положения об обязательствах и общие положения о договоре.

Вторая книга определяет права и обязанности сторон в различных гражданско-правовых договорах. Многие нормы этой части кодекса – диспозитивны, то есть, могут быть по желанию изменены сторонами сделки и ряд статей прямо указывает на такую возможность, описывая различные варианты правоотношений.

Третья книга раскрывает сферу наследования – порядок открытия наследства, лиц, которые могут быть призваны к наследованию, порядок наследования по закону и по завещанию, различные вопросы принятия и перехода права наследования.

Четвёртая книга регулирует вопросы авторского и смежных прав, а также другие вопросы интеллектуальной собственности, в частности, сроки действия различных исключительных прав на произведения, изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности, возможность защиты таких прав», – сказал парламентарий.

Андрей Баевский заострил внимание на подготовке республиканской судебной системы к работе с новым Гражданским кодексом.

«Для оптимального функционирования всех норм проекта Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики необходимо принять процессуальные кодексы, которые будут регулировать механизмы защиты гражданских прав.

В настоящее время на завершающей стадии в работе Комитета находятся проекты Гражданского процессуального кодекса, Арбитражного процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства. Все три кодекса концептуально взаимосвязаны, и наша первоочередная задача –обеспечение их согласованности и качественного содержания», – отметил депутат.

В завершение Андрей Баевский добавил, что принятие Гражданского кодекса – база для всего гражданского законодательства, он позволит обеспечить доступное и справедливое правосудие, защиту прав и интересов.

«Для работы над проектом Гражданского кодекса была создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Народного Совета, представители Администрации Главы ДНР в Народном Совете, Правительства ДНР, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, а также министерств и иных государственных органов. Все поступившие предложения и замечания на проект ГК рассмотрены и проанализированы рабочей группой.

Гражданский кодекс – регулятор всех гражданских отношений, который, безусловно будет затрагивать всех и повлияет на жизнь каждого человека», – резюмировал председатель профильного комитета.