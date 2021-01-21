Андрей Баевский и Александр Быкадоров прокомментировали проект закона «О производственных кооперативах»

Депутаты Андрей Баевский и Александр Быкадоров рассказали пресс-службе Народного Совета об особенностях зарегистрированного проекта закона «О производственных кооперативах».

«Деятельность кооперативов в Республике регламентируется, прежде всего, Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики. Однако, как мы знаем, в отношении некоторых организационно-правовых форм, закреплённых Гражданским кодексом, установлено также дополнительное регулирование специальными законами. Проект закона «О производственных кооперативах» регулирует правоотношения в сфере производственной кооперации, определяет понятие производственного кооператива, порядок регистрации и управления его деятельностью. Следует отметить, что проект закона регламентирует порядок распределения прибыли между его членами исходя из их трудового участия в его деятельности. Основной доход членов производственного кооператива — это их заработная плата в кооперативе», – сказал Андрей Баевский.

«Кооператив подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики о регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. Необходимо обратить внимание, что с 1 апреля 2021 года вступает в силу принятый Народным Советом Донецкой Народной Республики 18 декабря 2020 года Закон «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», который значительно упрощает процедуру регистрации лиц, которые планируют осуществлять предпринимательскую деятельность в Республике», – добавил Александр Быкадоров.

Кроме того, председатель Комитета подчеркнул, что для Народного Совета этот законопроект особенный – юбилейный.

«Данный проект закона разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации и направлен на реализацию положений Гражданского кодекса. Проект закона находится в работе Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, и с особой гордостью отмечу, что этот проект стал тысячным законопроектом за весь период работы Народного Совета Донецкой Народной Республики», – сказал Андрей Баевский.