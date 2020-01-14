Социальная инициатива парламентариев: передвижной планетарий в прифронтовой школе

В понедельник, 13 января, в рамках программы «Дети Республики» при содействии депутата Народного Совета ДНР Андрея Баевского учащиеся муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 104 города Донецка» посмотрели научно-познавательную программу в мобильном планетарии.

Парламентарий в комментарии журналистам отметил важность организации подобных мероприятий для детей из прифронтовых районов Республики.

«Мы постарались принести немного радости в жизни детей, проживающих вблизи линии разграничения. Сегодня мы привезли для них передвижной планетарий, благодаря которому они смогли увидеть развлекательные и познавательные фильмы по астрономии», – рассказал Андрей Баевский.