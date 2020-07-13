Андрей Баевский рассказал о работе над внесением изменений в Закон ДНР «О судебно-экспертной деятельности»

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Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству продолжает работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики ʺО судебно-экспертной деятельностиʺ». Об этом пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«Цель проекта закона – закрепление положений, общих для государственных и негосударственных судебных экспертиз, обеспечение организации производства судебных экспертиз, закрепление квалификационных требований к экспертам, а также ответственности эксперта.

К законопроекту поступили замечания и предложения заинтересованных государственных органов, и мы приняли решение скорректировать формат работы. Создать рабочую группу, в которую будут включены представители государственных органов и экспертных подразделений министерств. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы синхронизировать положения Закона с процессуальными кодексами, которые также находятся в работе нашего Комитета.

Мы должны провести анализ, выявить актуальные вопросы и учесть специфику работы всех экспертных учреждений, чтобы минимизировать вопросы, возникающие у правоприменителей в процессе осуществления судебно-экспертной деятельности», – отметил парламентарий.

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