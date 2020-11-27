Андрей Баевский рассказал о реализации Гражданского кодекса по выплате заработной платы умершего работника

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский прокомментировал пресс-службе Народного Совета реализацию Гражданского кодекса в части выплат заработной платы умершего работника.

«Статья 1313 Гражданского кодекса регулирует наследование невыплаченных сумм, предоставленных физическому лицу в качестве средств к существованию. Это касается в том числе и заработной платы, которую должен был получить умерший, но не получил при жизни по каким-либо причинам.

Заработную плату, перечисляемую на банковский счёт, не нужно перечислять после того, как работодатель узнал о смерти работника, так как её перечисление уже не будет считаться выплатой работнику. Право получить указанные средства принадлежит членам семьи умершего, проживавшим совместно с ним, а также его нетрудоспособным иждивенцам – независимо от проживания», – отметил председатель Комитета.

Андрей Баевский рассказал, что делать, если есть ряд лиц, которые претендуют на получение средств умершего.

«Закон не определяет, каким образом решается вопрос о получении средств, если есть несколько лиц, которым предоставлено такое право. Предъявить требования к работодателю умершего имеет право как один член семьи, так и несколько. Поэтому представляется, что после выплаты указанных средств обязанность должника прекращается, а лицо, получившее всю сумму, обязано выплатить причитающиеся доли иным лицам, имеющим право на получение таких средств.

В соответствии с положениями Семейного кодекса ДНР членами семьи работника считаются супруг или супруга, родители и дети или усыновители и усыновлённые. Семейный кодекс ДНР предусматривает, что членами семьи могут быть признаны и иные лица: братья и сёстры, дедушки и бабушки, пасынки и падчерицы, внуки, отчимы и мачехи.

Требования о выплате заработной платы должны быть предъявлены в течение четырёх месяцев со дня открытия наследства. Если нет лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или эти лица не предъявили требований о выплате указанных сумм в установленный срок, то они включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Кодексом», – рассказал парламентарий.

Отметим, для получения зарплаты за умершего члена семьи работодателю необходимо представить следующие документы:

заявление-требование на получение заработной платы за работника,

свидетельство о смерти работника,

документ, удостоверяющий личность заявителя,

документ, подтверждающий родство с работником,

документ, подтверждающий факт совместного проживания (паспорт с общим адресом прописки или справка о составе семьи).

Выдать заработную плату своего бывшего работника работодатель должен не позднее недели со дня представления ему соответствующих документов.