Андрей Баевский рассказал о тонкостях разработки законопроекта «О некоммерческих организациях»

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о недавно зарегистрированном в Народном Совете проекте закона «О некоммерческих организациях».

«С 1 июля 2020 года вступил в силу Гражданский кодекс, который регулирует правовое положение юридических лиц. В соответствии с его нормами юридические лица можно разделить на два вида – коммерческие и некоммерческие организации.

Некоммерческие организации – организации, которые не имеют в качестве цели извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками. Общие понятия о некоммерческих организациях содержатся в Гражданском кодексе, однако особенности и правовое регулирование отдельных видов некоммерческих организаций должны определяться соответствующим законом.

Данный проект закона определяет общие положения о некоммерческих организациях, формы, порядок создания, реорганизации и ликвидации, порядок деятельности, возможность поддержки, порядок контроля за деятельностью некоммерческих организаций.

Проект закона зарегистрирован в октябре и Комитет выступает основным его разработчиком. Сейчас мы ожидаем заключения заинтересованных органов власти, по результатам которых проект будет дорабатываться», – сказал парламентарий.