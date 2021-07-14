Андрей Баевский рассказал об актуальности Кодекса административного судопроизводства и новых механизмах урегулирования социально значимых вопросов (Видео)

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский принял участие в эфире программы «Парламентский вестник» на телеканале «Первый Республиканский». Парламентарий рассказал о сфере применения Кодекса административного судопроизводства ДНР и предусмотренных им механизмах урегулирования социально значимых вопросов.

«Кодекс административного судопроизводства регулирует вопросы, связанные с рассмотрением судами общей юрисдикции административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, то есть в сфере публичных правоотношений − взаимодействия гражданина с органами публичной власти.

С принятием данного Кодекса мы завершили основную работу над всеми кодифицированными актами в сфере гражданских правоотношений. В дальнейшем мы будем тщательно мониторить правоприменительную практику уже принятых кодексов (Гражданского, Гражданского процессуального, Арбитражного процессуального и Кодекса административного судопроизводства – прим. ред.) и при необходимости совершенствовать установленные ими нормы. Мы постараемся максимально адаптировать действующее гражданское и арбитражное законодательство под наши реалии и учесть при этом интересы всех сторон», − отметил Андрей Баевский.

В рамках программы председатель комитета-разработчика разъяснил нормы Кодекса, которыми установлена возможность оспаривания нормативных правовых актов, действий или бездействия органов государственной власти и местного самоуправления.

Особое внимание Андрей Баевский уделил положениям, направленным на защиту интересов несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, а также избирательных прав граждан.