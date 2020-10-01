Андрей Баевский разъяснил изменения в порядке государственной регистрации договоров аренды недвижимости

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский прокомментировал принятые парламентом изменения в переходные положения Гражданского кодекса в части нотариального удостоверения и государственной регистрации договоров аренды недвижимости.

«С момента вступления в силу Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики в работе Комитета находилось большое количество обращений с просьбой разъяснить нормы частей 18 и 21 статьи 1642, определяющие форму договоров аренды недвижимости.

Учитывая актуальность вопроса, изложенного в обращениях, Комитетом была проведена работа, направленная на устранение неоднозначности в применении указанных норм.

Согласно принятым изменениям, обязательному нотариальному удостоверению подлежат договоры аренды зданий и сооружений, которые заключены на срок более трёх лет. Требования о государственной регистрации на такие договоры не распространяются», – сказал депутат.

Андрей Баевский добавил, что принятые изменения действуют до 1 января 2022 года. Это связано с тем, что в 2022 году планируется переход на систему регистрации недвижимости, аналогичную действующей в Российской Федерации.

«Следует отметить, что Гражданский кодекс не выделяет отдельно части недвижимого помещения. Есть общее понятие недвижимых вещей – это объекты, которые прочно связаны с землей и перемещение которых отдельно невозможно.

Следовательно, к договору аренды части нежилого помещения применяются те же нормы Гражданского кодекса, которые регулируют договор аренды здания, то есть – обязательное нотариальное удостоверение договоров, заключенных на срок более трёх лет», – добавил он.