В среду, 5 мая, депутат Народного Совета Андрей Баевский с рабочим визитом посетил прифронтовой посёлок Кременец Петровского района города Донецка. Участие в мероприятии также приняли представители штаба по работе с прифронтовыми районами Общественного движения «Донецкая Республика».

В ходе встречи обсуждались актуальные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются жители Кременца. Кроме того, гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, были переданы продуктовые наборы.

«В условиях военного времени людям, живущим в прифронтовых населённых пунктах, особенно необходима поддержка и внимание со стороны государства. По мере возможностей мы постоянно оказываем помощь нуждающимся, стараемся максимально оперативно реагировать на все возникающие проблемы, с которыми к нам обращаются граждане Донецкой Народной Республики.

Так, гуманитарную помощь сегодня получили двадцать четыре человека», − рассказал Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета.

Парламентарий подчеркнул, что в целях оказания своевременной помощи Народный Совет всегда активно взаимодействует со штабом по работе с прифронтовыми районами и другими общественниками.

«Кроме того, по итогам встречи взят на контроль ряд обращений граждан, которые мы рассмотрим в ближайшее время и непременно постараемся помочь», – добавил Андрей Баевский.