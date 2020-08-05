Андрей Баевский: Совместная усиленная работа с общественностью – вектор, которого необходимо придерживаться

Во вторник, 4 августа, в Донецке состоялся круглый стол, посвящённый разъяснению норм Гражданского кодекса ДНР. В мероприятии приняли участие председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский, представители Общественной палаты, Министерства юстиции, представители общественности.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Андрей Баевский рассказал об итогах круглого стола.

«Сегодняшняя встреча была посвящена разъяснению норм Гражданского кодекса ДНР. Гражданский кодекс – база для принятия специальных законов, связывающая их воедино, закрепляющая основополагающие принципы функционирования существующего гражданского общества. В нём закреплены положения о различных видах договоров: купли-продажи, аренды, подряда, а также о договорах оказания услуг, таких как страхование, банковский вклад, перевозка, хранение, а также положения о различных видах договорных обязательств.

Мы столкнулись с тем, что особо интересующие граждан нормы, например, касающиеся аренды и договоров купли-продажи недвижимого имущества, были им не до конца понятны. Поэтому было принято решение о работе в таком формате, где каждый представитель общественности мог лично задать вопрос и получить на него исчерпывающий ответ.

Значительная часть вопросов сегодня остались без ответов, ведь они касались правоприменительной практики, работы Правительства, министерств и иных органов исполнительной власти, на которые с нашей стороны было бы некорректно отвечать. Общественная палата по профильным органам государственной власти передаст эти вопросы для проработки и в последствии получения подробной и актуальной информации», – сказал парламентарий.

Председатель Комитета акцентировал внимание на том, что сегодняшний круглый стол станет основой для дальнейшего диалога. В частности, в обозримом будущем планируется запуск цикла разъяснительных мероприятий с привлечением не только членов парламента, по и профильных министерств.

«Мы заинтересованы в продолжении диалога с общественностью. Сегодняшний круглый стол дал старт новому этапу работ по информированию граждан. В частности, мы ждём от жителей вопросы для формирования объемного разъяснительного материала в том формате подачи, который был сегодня – в формате открытого диалога.

Это начало большой работы по разъяснению и, возможно, изменению законодательства, если проведённый по итогу мероприятий анализ выявит такую потребность. Совместная усиленная работа Правительства, Народного Совета, министерств и иных органов республиканской власти с общественностью – вектор, которого необходимо придерживаться. Наша общая цель – поддержка граждан по всем направлениям», – резюмировал Андрей Баевский.