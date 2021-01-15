Андрей Баевский: Закон об ООО обеспечит более полную защиту как прав участников, так и самого общества

Председатель Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский рассказал о нововведениях, связанных со вступлением в силу Закона Донецкой Народной Республики «Об обществах с ограниченной ответственностью».

«Основная цель Закона – дополнить действующее законодательство правилами, более детально регламентирующими права и обязанности участников обществ с ограниченной ответственностью, порядок формирования уставного капитала, управление обществом, ответственность исполнительных органов. Закон уделяет большое внимание вопросам внесения вкладов в уставный капитал общества, увеличения уставного капитала, исключения и выхода участников из общества, переходу долей участников общества. Его положения обеспечат более полную защиту как прав участников, так и самого общества», – сказал Андрей Баевский.

Отдельно парламентарий отметил необходимость внесения изменений в уставы уже зарегистрированных обществ.

«Переходными положениями как Гражданского кодекса, так и Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлена обязанность привести свои учредительные документы в соответствие с принятыми изменениями. То есть если действующая редакция устава общества противоречит принятому Закону, то в устав необходимо внести изменения. Это необходимо сделать до 1 июля 2022 года. Обращаю внимание, что при регистрации таких изменений общества освобождены от оплаты регистрационного сбора», – сказал депутат.