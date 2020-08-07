Андрей Баевский: Закон об унитарных предприятиях – один из ключевых элементов реализации норм гражданского законодательства

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский рассказал об основных положениях Закона ДНР «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», принятого Народным Советом 7 августа 2020 года.

«Гражданским кодексом ДНР закреплены организационно-правовые формы юридических лиц, в том числе государственные и муниципальные унитарные предприятия. Гражданский кодекс определяет основные положения, регулирующие деятельность унитарных предприятий, но при этом её особенности должны быть установлены отдельным законом.

Закон определяет правовое положение унитарных предприятий. Так, им признаётся коммерческая организация, не наделённая правом собственности на имущество, закреплённое за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия.

Закон закрепил права и обязанности собственников имущества унитарных предприятий. Имущество унитарных предприятий принадлежит на праве собственности Донецкой Народной Республике или муниципальному образованию. Закон определил порядок создания, реорганизации и ликвидации указанных предприятий.

Кроме того, Закон закрепляет виды унитарных предприятий:

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, – государственные и муниципальные предприятия;

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления,– государственные казенные и муниципальные казенные предприятия.

Закон устанавливает требования к учредительным документам, порядок деятельности филиалов, источники формирования имущества, определяет аспекты управления унитарными предприятиями, включая порядок назначения их руководителей», – сообщил депутат.

Андрей Баевский добавил, что Закон ДНР «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» – один из ключевых элементов полноценной и эффективной реализации норм гражданского законодательства.

Закон разработан депутатом Народного Совета, председателем Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Андреем Баевским и принят Народным Советом в двух чтениях в целом с учётом поправок. Закон ДНР «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу по истечении 10 дней со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.