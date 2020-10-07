Андрей Баевский: Законом предусмотрено, что действующие адвокаты сохраняют право на адвокатскую деятельности после вступления в его силу

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о значимости вступившего в силу 6 октября 2020 года Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

«Закон закрепляет понятие адвокатской деятельности, а также определяет виды юридической деятельности, которые не являются адвокатской. В нем определены права и обязанности адвокатов, установлены требования к приобретению статуса адвоката, порядок создания и деятельности Адвокатской палаты.

Положения Закона основаны на нормах аналогичного закона, действующего в Российской Федерации. Также следует отметить, что в соответствии с Гражданским кодексом в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, представительства и защиты интересов адвокатов Законом предусмотрено создание Адвокатской Палаты. Порядок перехода адвокатов из Совета адвокатов в Адвокатскую палату урегулирован переходными положениями Закона», – сказал депутат.

Также Андрей Баевский разъяснил вопрос, связанный с процедурой регистрации действующих адвокатов.

«Заключительными и переходными положениями закона предусмотрено, что действующие адвокаты сохраняют право на адвокатскую деятельности после вступления в его силу. Предусмотрен также порядок перехода адвокатов из Совета адвокатов в Адвокатскую палату.

Однако здесь необходимо обратить внимание на то, что действующие адвокаты в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона, обязаны лично обратиться в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики, с заявлением о внесении данных о них в Единый реестр адвокатов», – резюмировал парламентарий.