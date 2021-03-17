Андрей Петренко подвёл итоги работы Центрального Республиканского Банка в 2020 году

Сегодня, 17 марта 2021 года, согласно повестке пленарного заседания Народного Совета Донецкой Народной Республики, с ежегодным докладом выступил Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики Андрей Петренко. Он рассказал о деятельности государственного банка в 2020 году.

В своём выступлении Андрей Петренко отметил, что комплексная реализация стратегических задач Центральным Республиканским Банком служит развитию Донецкой Народной Республики. Она направлена на обеспечение устойчивого и качественного роста экономики и является частью общегосударственной политики по повышению благосостояния граждан Донецкой Народной Республики.

По его словам, приоритетными задачами Центрального Республиканского Банка в 2020 году являлись:

– внедрение современных информационных технологий;

– правовое обеспечение деятельности субъектов хозяйствования и физических лиц;

– гармонизация нормативно-правовых актов Центрального Республиканского Банка с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики и других Законов, затрагивающих сферу деятельности банка;

– разработка аспектов и построение Республиканской платёжной системы;

– развитие кредитных отношений, участие в кредитовании юридических и физических лиц.

«Эти задачи реализовывались с учётом гармонизации нормативных правовых актов, затрагивающих сферы регулирования Центрального Республиканского Банка, законодательством Российской Федерации, нормами Гражданского Кодекса Донецкой Народной Республики и её законов, а также с учётом необходимости построения Республиканской платёжной системы в рамках концепции оцифровывания финансовых потоков», – рассказал Андрей Петренко.

В ходе реализации задач по правовому обеспечению деятельности на финансовом и банковском рынке, Центральный Республиканский Банк в 2020 году был разработал и принял 491 нормативный правовой акт. Кроме того, в отчётном году Центральный Республиканский Банк принимал активное участие в подготовке проектов законов в тесном взаимодействии с комитетами Народного Совета Донецкой Народной Республики.

В 2020 году Центральный Республиканский Банк выполнил перерегистрацию участников финансового рынка, осуществляющих деятельность ломбардов и деятельность по обмену валют.

«Разработаны и приняты нормативные правовые акты в части создания и регулирования страхового рынка. Обеспечена регистрация и нормативное сопровождение деятельности первого субъекта страхового рынка Республики – страховой компании. Банк создал, протестировал и запустил в эксплуатацию автоматизированную информационную систему обязательного страхования (АИС), позволяющую в реальном времени вносить, накапливать и просматривать информацию обо всех страховых договорах (полисах), заключённых с юридическими и физическими лицами», – отметил Андрей Петренко.

По словам Председателя Центрального Республиканского Банка, одной из приоритетных задач на 2020 год было обеспечить оптимальные решения технологических задач при построении Республиканской платёжной системы и автоматизации расчётов в экономике. Внедрение современных информационных технологий обусловлено необходимостью повысить качество обслуживания клиентов Центрального Республиканского Банка и увеличить долю безналичных расчётов.

В январе 2020 года был налажен информационный обмен с Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики, позволяющий оперативно получать информацию о поступлениях налогов и сборов. Была обеспечена автоматизация обработки расчётных документов при перечислении налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Донецкой Народной Республики, усовершенствованы функциональные возможности СДБО «Клиент-Банк» для юридических лиц. На конец 2020 года количество клиентов, подключённых к системе дистанционного обслуживания «Клиент – банк» на 32,5 % превысило показатели 2019 года.

В декабре 2020 года осуществлён запуск системы дистанционного обслуживания для физических лиц «ЦРБ Онлайн». Данная система реализована на новой современной IT-платформе. Одно из главных достоинств нового сервиса заключается в экономии времени, которое затрачивалось ранее на посещение отделений Центрального Республиканского Банка, что особенно актуально в условиях COVID-угрозы здоровью граждан.

Запуск данной системы нашёл живой отклик у населения Республики. За первый неполный месяц работы системы ею воспользовалось почти 10 тысяч клиентов, которые осуществили более 20 тысяч переводов.

Планируется, что дальнейшее совершенствование сервиса СДО «ЦРБ Онлайн» будет тесно связанно с расширением использования безналичной формы платежей в расчётах физических лиц с поставщиками товаров и услуг.

Параллельно с этим Центральный Республиканский Банк вёл активную работу по расширению терминально-банкоматной сети, а также заключению договоров с предприятиями на обслуживание по зарплатным проектам.

«Дальнейшее внедрение информационных технологий и расширение платёжной инфраструктуры Центрального Республиканского Банка позволит увеличить долю безналичных расчётов, что будет способствовать общему развитию экономики Донецкой Народной Республики», – отметил Андрей Петренко.

В ходе доклада Председатель Центрального Республиканского Банка подробно остановился на четырёх основных направлениях разработки аспектов предоставления кредитов (займов) юридическим и физическим лицам в Донецкой Народной Республике, реализованных в 2020 году с целью развития кредитных отношений:

– предоставление кредитных средств на развитие производства товаров Донецкой Народной Республики;

– создание системы микрокредитования малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике;

– кредитование физических лиц с целью стимулирования покупательской способности населения Донецкой Народной Республики;

– формирование системы льготного лизинга для наиболее ликвидной автомобильной техники и оборудования.

Кроме того, Андрей Петренко отметил, что в 2020 году Центральный Республиканский Банк внедрил и протестировал специализированные программные комплексы, позволяющие производить учёт кредитной задолженности. Проведён мониторинг основных потребностей населения и кредитоспособности потенциальных заёмщиков, определены приоритетные виды кредитования и дальнейшие направления их развития, утверждены первые массовые кредитные продукты для юридических и физических лиц.