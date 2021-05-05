Анонс круглого стола (06.05.2021)

6 мая с целью почтения беспримерного подвига советского народа, его мужества, стойкости, отваги и героизма, проявленных во время ВОВ, а также привлечения общественного внимания к значимости и величию нашей Победы, запланировано проведение круглого стола на тему: «Великая Победа в историческом и социокультурном пространстве Донбасса и России: факты и фальсификации».

Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-к (Донецкий военно-исторический музей Великой Отечественной войны)

Начало: 16:00

Количество участников: 20 чел.

В работе круглого стола примут участие депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, сотрудники музея, представители ОО «Военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия-Юнармия», представители общественности.

В повестку дня круглого стола включены доклады:

1. Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, его освободительная миссия и великая Победа.

Докладчик – депутат Народного Совета Русанов В.А.

2. Фальсификации исторической правды о великой Победе как инструмент западной геополитики.

Докладчик – депутат Народного Совета Попова И.В.

3. Актуальность военно-патриотического воспитания молодежи в свете современных реалий.

Докладчики – депутаты Народного Совета Савелов В.В., Лаевская И.В.