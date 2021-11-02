Анонсы

Анонс пленарного заседания (03.11.2021)

В среду, 3 ноября, в сессионном зале Дома Правительства состоится внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

Начало пленарного заседания в 16:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 15:20 до 15:45.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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