Анонс пленарного заседания (03.11.2021)

В среду, 3 ноября, в сессионном зале Дома Правительства состоится внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах»;

«О внесении изменений в статьи 8 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики».

Начало пленарного заседания в 16:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 15:20 до 15:45.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).