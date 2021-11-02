Анонс пленарного заседания (03.11.2021)
В среду, 3 ноября, в сессионном зале Дома Правительства состоится внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах»;
- «О внесении изменений в статьи 8 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики».
Начало пленарного заседания в 16:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 15:20 до 15:45.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).