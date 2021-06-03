Анонс пленарного заседания (04.06.2021)

В пятницу, 4 июня, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Проект повестки дня включает рассмотрение следующих проектов законов:

«О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О персональных данных»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий»;

«О внесении изменений в статью 34 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»;

«О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

«О внесении изменения в статью 87 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменения в статью 311 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменения в статью 30 Закона Донецкой Народной Республики «О нотариате».

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).