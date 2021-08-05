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Анонс пленарного заседания (06.08.2021)

В пятницу, 6 августа, в сессионном зале Дома Правительства состоится первое пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Проект повестки дня включает:

  • рассмотрение проекта закона «Об экологической экспертизе»;
  • рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» и «О нотариате»;
  • рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в статьи 45 и 61 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»;
  • рассмотрение проекта закона «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О статусе судей»;
  • рассмотрение проекта закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
  • рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в статью 11 Закона Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте лекарственных средств»;
  • рассмотрение проекта закона «О внесении изменения в статью 425 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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