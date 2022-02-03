Анонсы

Анонс пленарного заседания (07.02.2022)

В понедельник, 7 февраля, состоится первое пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

Кроме того, парламентарии заслушают отчёты о работе временных комиссий Народного Совета и Молодёжного Парламента Донецкой Народной Республики.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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