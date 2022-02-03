Анонс пленарного заседания (07.02.2022)
В понедельник, 7 февраля, состоится первое пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»;
- «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства»;
- «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе»;
- «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства»;
- «О внесении изменений в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».
Кроме того, парламентарии заслушают отчёты о работе временных комиссий Народного Совета и Молодёжного Парламента Донецкой Народной Республики.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).