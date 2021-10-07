Анонс пленарного заседания (08.10.2021)
В пятницу, 8 октября, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»;
- «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Также депутаты рассмотрят проект постановления «О назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Мамедовой Лейлы Мурватовны».
Кроме того, на пленарном заседании будут заслушаны доклады представителей Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Министерства агропромышленной политики и продовольствия на тему «Ситуация с ростом цен на продукты питания в Донецкой Народной Республике».
Начало пленарного заседания в 12:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете Донецкой Народной Республики, будет проходить с 11:15 до 11:45.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).