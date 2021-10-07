Анонс пленарного заседания (08.10.2021)

В пятницу, 8 октября, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

Также депутаты рассмотрят проект постановления «О назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Мамедовой Лейлы Мурватовны».

Кроме того, на пленарном заседании будут заслушаны доклады представителей Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Министерства агропромышленной политики и продовольствия на тему «Ситуация с ростом цен на продукты питания в Донецкой Народной Республике».

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете Донецкой Народной Республики, будет проходить с 11:15 до 11:45.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).