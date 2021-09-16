Анонсы

Анонс пленарного заседания (17.09.2021)

В пятницу, 17 сентября, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня заседания рассмотрение следующих проектов законов:

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

Новости по теме

В профильном комитете предложили продлить срок действия норм, которыми закреплён порядок обращения бесхозяйных недвижимых вещей в ДНР

Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму

Владимир Бидёвка провёл совещание с членами Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти

Внимание! Ограничения на прохождение транспортных средств через пункты пропуска «Успенка», «Мариновка», «Новоазовск»