Анонс пленарного заседания (17.09.2021)
В пятницу, 17 сентября, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
На повестке дня заседания рассмотрение следующих проектов законов:
- «О внесении изменений в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах»;
- «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи»;
- «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих»;
- «О внесении изменений в статью 269 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»;
- «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О Государственном флаге Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статьи 23 и 49 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статьи 16 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республике».
Начало пленарного заседания в 12:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).