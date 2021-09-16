Анонс пленарного заседания (17.09.2021)

В пятницу, 17 сентября, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня заседания рассмотрение следующих проектов законов:

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).