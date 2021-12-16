Анонс пленарного заседания (17.12.2021)

В пятницу, 17 декабря, состоится очередное пленарное заседание осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

«О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе».

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:20 до 11:45.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).