Анонсы

Анонс пленарного заседания (17.12.2021)

В пятницу, 17 декабря, состоится очередное пленарное заседание осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:20 до 11:45.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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