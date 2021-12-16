Анонс пленарного заседания (17.12.2021)
В пятницу, 17 декабря, состоится очередное пленарное заседание осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;
- «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе».
Начало пленарного заседания в 12:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:20 до 11:45.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).