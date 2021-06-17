Анонсы

Анонс пленарного заседания (18.06.21)

В пятницу, 18 июня, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В рамках пленарного заседания в формате «правительственного часа» с докладом выступит министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артём Крамаренко.

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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