Анонс пленарного заседания (19.11.2021)

В пятницу, 19 ноября, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

«Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Депутаты также рассмотрят проекты постановлений:

«О заявлении Народного Совета Донецкой Народной Республики «В связи с 76-летием со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над главными военными преступниками»;

«О награждении Почётной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики»;

«О награждении Почётным знаком Народного Совета Донецкой Народной Республики».

Кроме того, парламентарии заслушают отчёты о результатах работы Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти и Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.

Начало пленарного заседания в 16:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 15:20 до 15:45.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).