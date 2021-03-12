Анонс пленарного заседания

В понедельник, 15 марта, в сессионном зале Дома Правительства состоится пленарное заседание Народного Совета ДНР.

В рамках мероприятия будут представлены ежегодные отчеты Правительства Донецкой Народной Республики, членов Правительства Донецкой Народной Республики и других представителей органов государственной власти.

Начало пленарного заседания в 14:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 13:00 до 13:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).