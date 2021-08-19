Анонсы

Анонс пленарного заседания (20.08.2021)

В пятницу, 20 августа, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Проект повестки дня включает рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».

Кроме того, парламентарии рассмотрят ряд проектов законов, предложенных профильными комитетами Народного Совета к отклонению.

Начало пленарного заседания в 16:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 15:00 до 15:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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