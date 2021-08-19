Анонс пленарного заседания (20.08.2021)
В пятницу, 20 августа, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
Проект повестки дня включает рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики».
Кроме того, парламентарии рассмотрят ряд проектов законов, предложенных профильными комитетами Народного Совета к отклонению.
Начало пленарного заседания в 16:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 15:00 до 15:40.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).