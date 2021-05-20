Анонс пленарного заседания (21.05.2021)

В пятницу, 21 мая, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Проект повестки дня включает:

рассмотрение проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»;

рассмотрение проекта постановления «О делегировании депутата Народного Совета в состав Квалификационно-дисциплинарной комиссии Адвокатской палаты Донецкой Народной Республики»;

отчёт Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти;

отчёт Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины;

отчёт Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).