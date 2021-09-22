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Анонс пленарного заседания (22.09.2021)

В среду, 22 сентября, в сессионном зале Дома Правительства состоится внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение и принятие следующих законопроектов:

– «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О международных договорах Донецкой Народной Республики» и Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах»;

– «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции».

Начало пленарного заседания в 16:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 15:00 до 15:45.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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