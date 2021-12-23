Анонс пленарного заседания (24.12.2021)

В пятницу, 24 декабря, состоится очередное пленарное заседание осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрят проект постановления «Об утверждении повестки дня весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва».

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:20.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).