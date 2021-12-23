Анонс пленарного заседания (24.12.2021)
В пятницу, 24 декабря, состоится очередное пленарное заседание осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»;
- «О внесении изменений в статью 242 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».
Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрят проект постановления «Об утверждении повестки дня весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва».
Начало пленарного заседания в 12:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:20.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).