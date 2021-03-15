Анонс пленарного заседания
Во вторник, 16 марта, в сессионном зале Дома Правительства состоится пленарное заседание Народного Совета ДНР.
В рамках мероприятия будут представлены ежегодные отчёты Правительства Донецкой Народной Республики, членов Правительства Донецкой Народной Республики и других представителей органов государственной власти.
Начало пленарного заседания в 11:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 10:00 до 10:40.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).