Анонсы

Анонс пленарного заседания (30.04.2021)

В пятницу, 30 апреля, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

  • «Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики»;
  • «Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики»;
  • «Кодекс административного судопроизводства Донецкой Народной Республики»;
  • «О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О пчеловодстве»;
  • «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе»;
  • «О внесении изменения в статью 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
  • «О внесении изменения в статью 47 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
  • «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»;
  • «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»;
  • «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики»;
  • «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики».

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

Новости по теме

Мы обязаны хранить память о подвигах ветеранов: Тамер Абду организовал для школьников экскурсию в музей войны

Парламентарии обсудили совместную работу в сфере образования с представителями органов исполнительной власти

Елена Шишкина навестила ветерана Великой Отечественной войны Марию Нефедову из Дебальцево

Помощь ветерану войны, цветы для школьного кружка и общение с горожанами – Дмитрий Огилец провёл день в Докучаевске