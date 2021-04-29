Анонс пленарного заседания (30.04.2021)
В пятницу, 30 апреля, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
В проект повестки дня включены следующие законопроекты:
- «Гражданский процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики»;
- «Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики»;
- «Кодекс административного судопроизводства Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в статью 23 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О пчеловодстве»;
- «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе»;
- «О внесении изменения в статью 132 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в статью 47 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
- «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»;
- «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»;
- «Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики»;
- «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики».
Начало пленарного заседания в 12:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 11:00 до 11:40.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).