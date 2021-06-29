Анонс пленарного заседания (30.06.21)

В среду, 30 июня, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

Проект повестки дня включает рассмотрение проектов законов:

– «Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики»;

– «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики»;

– «О внесении изменений в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»;

– «Об обращении с радиоактивными отходами»;

– «О внесении изменения в статью 14 Закона Донецкой Народной Республики «О развитии сельского хозяйства»;

– «О внесении изменений в статью 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике».

Кроме того, в повестке дня пленарного заседания рассмотрение проекта постановления «Об утверждении повестки дня осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва».

Начало пленарного заседания в 15:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, будет проходить с 14:00 до 14:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).