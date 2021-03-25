Анонс пленарного заседания

В пятницу, 26 марта, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”»;

«О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменения в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”»;

«О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).