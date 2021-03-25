Анонсы

Анонс пленарного заседания

В пятницу, 26 марта, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

  • «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”»;
  • «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики»;
  • «О внесении изменения в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики»;
  • «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”»;
  • «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

Новости по теме

Годовые отчёты Правительства, вызовы и достижения в условиях Covid-19, взаимодействие ветвей власти: Владимир Бидёвка принял участие в программе «Парламентский вестник» (видео)

Максим Кныш: Донбасс был, есть и будет русским

Временная комиссия по прифронтовым районам запланировала выездной приём граждан в посёлке Октябрьский

Донецкие школьники посетят выставку в Донецком республиканском художественном музее