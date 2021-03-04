Анонс пленарного заседания
В пятницу, 5 марта, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
В проект повестки дня включены следующие законопроекты:
- «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
- «О внесении изменения в статью 236 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»;
- «О внесении изменения в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
- «О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
- «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности»;
- «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- «О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов Донецкой Народной Республики и государства Украина»
- «Об утверждении Положения об официальном периодическом печатном издании «Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики» в новой редакции»;
- «О внесении изменений в Закон “Об обороне”»;
- «О внесении изменений в Закон “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».
Начало пленарного заседания в 15:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 14:00 до 14:40.
Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).