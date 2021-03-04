Анонс пленарного заседания

В пятницу, 5 марта, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;

«О внесении изменения в статью 236 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»;

«О внесении изменения в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»;

«О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;

«О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности»;

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

«О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов Донецкой Народной Республики и государства Украина»

«Об утверждении Положения об официальном периодическом печатном издании «Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики» в новой редакции»;

«О внесении изменений в Закон “Об обороне”»;

«О внесении изменений в Закон “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».

Начало пленарного заседания в 15:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 14:00 до 14:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).