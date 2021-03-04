Анонсы

Анонс пленарного заседания

В пятницу, 5 марта, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

  • «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
  • «О внесении изменения в статью 236 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об оплате труда»;
  • «О внесении изменения в статью 68 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
  • «О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
  • «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности»;
  • «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
  • «О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов Донецкой Народной Республики и государства Украина»
  • «Об утверждении Положения об официальном периодическом печатном издании «Сборник законодательных актов Донецкой Народной Республики» в новой редакции»;
  • «О внесении изменений в Закон “Об обороне”»;
  • «О внесении изменений в Закон “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”».

Начало пленарного заседания в 15:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 14:00 до 14:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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