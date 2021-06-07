Аппарат Народного Совета провёл обучающий семинар для депутатов Молодёжного парламента (Видео)

Сегодня, 7 июня, в Народном Совете Донецкой Народной Республики состоялся обучающий семинар для депутатов Молодёжного парламента. Занятие с молодыми депутатами провели работники Аппарата Народного Совета.

Депутатам Молодёжного парламента рассказали о существующей нормативно-правовой базе, на основании которой строят свою деятельность молодые парламентарии, порядке документационного обеспечения Народного Совета и Молодёжного парламента.

Особое внимание было уделено работе с обращениями граждан. Для молодых депутатов работники Аппарата Народного Совета разъяснили отдельные статьи Закона Донецкой Народной Республики «Об обращениях граждан», напомнили сроки рассмотрения обращений, которые установлены законодательством. Также отдельный блок обучающего семинара был посвящён праву Молодёжного парламента на участие в законотворческой деятельности, процедурным вопросам, связанным с направлением принятого молодыми депутатами акта в орган государственной власти, государственный орган, орган местного самоуправления, к компетенции которого относится рассмотрение конкретного предложения.

«Нам рассказали о документационном обеспечении Молодёжного парламента, о работе Народного Совета в целом. Также мы узнали о специфике взаимодействия с гражданами в рамках приёмов. Работа молодых парламентариев включает два основных направления – патриотическое воспитание и молодёжную политику. Это то, на что мы будем делать дальнейший упор», – поделился впечатлениями после семинара председатель Молодёжного парламента Максим Роганов.

В свою очередь, заместитель председателя Молодёжного парламента Екатерина Ярёменко отметила, что молодые депутаты получили ответы на вопросы, особенно актуальные для секретарей и председателей комитетов.

«Нам был разъяснён алгоритм действий по внесению на рассмотрение Народным Советом предложений Молодёжного парламента о внесении изменений в законодательство. Кроме того, после проведения таких семинаров понимаешь, что нам всегда помогут, и, если появятся сложности с рассмотрением обращений граждан или возникнут другие вопросы, например, по оформлению документов, мы всегда сможем обратиться в Аппарат Народного Совета и получить консультацию. Такое понимание прибавляет уверенности в собственных силах», – сказала Екатерина Ярёменко.