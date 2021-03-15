Артём Крамаренко подвёл итоги работы Министерства агропромышленной политики и продовольствия за 2020 год

Сегодня, 15 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артёма Крамаренко о деятельности возглавляемого им министерства в 2020 году.

В своём докладе Артём Крамаренко представил статистические данные о динамике развития основных отраслей агропромышленного комплекса Республики.

«В постоянных ценах 2015 года объём производства сельскохозяйственной продукции за 2020 год в хозяйствах всех категорий составил 15,69 млрд. руб. (+0,2% к 2019 году), в сельскохозяйственных предприятиях – 8,47 млрд. руб. (+2,9% к 2019 году). Среднесписочная численность штатных работников, занятых в сельском хозяйстве в 2020 году, составила 5,9 тыс. человек, среднемесячная заработная плата одного штатного работника – 14,4 тыс. руб., что больше на 11,7% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, за 2020 год в сельском хозяйстве создано 26 предприятий.

Одна из ключевых отраслей сельского хозяйства – растениеводство. В 2020 году основное место в структуре посевных площадей занимали зерновые и зернобобовые культуры, включая озимые и яровые, – 62% от всех площадей; второе место – технические культуры (18,15%).

По итогам уборочной кампании 2020 года в Республике убрано зерна на 15% больше, чем в прошлом году. Так, всего зерновых и зернобобовых культур с учётом кукурузы намолочено 450,02 тыс. тонн, в том числе: порядка 310 тыс. тонн пшеницы (+ 26,2% к 2019 г.); 82,4 тыс. тонн ячменя (+ 27% к 2019 г.); 5,54 тыс. тонн гороха (+ 70,8% к 2019 г.); 3,23 тыс. тонн ржи (+ 38,7% к 2019 г.).

Посевные площади озимых культур на зерно и зелёный корм под урожай 2021 года составили 117,7 тыс. га или 107% к площади под урожай 2020 года, в том числе озимая пшеница – 114,1 тыс. га (+6,7% к площади под урожай 2020 года).

Животноводство Донецкой Народной Республики представлено молочно-мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством и птицеводством.

Всего за 2020 год реализация скота и птицы на убой в живом весе составила 40,4 тыс. тонн (+2,9% к показателю 2019 года). За счёт собственного производства обеспечивается порядка 56,2% фактического объёма годового потребления говядины, 50,9% мяса птицы и не более 8% свинины.

Стоит отметить, что в Республике в 2020 году наметились следующие тенденции:

– наращивание производства на выращивании и откорме крупного рогатого скота;

– рост поголовья свиней на сельскохозяйственных предприятиях и у ФЛП.

Птицеводческие предприятия Республики за 2020 год произвели 37,6 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, что на 4,3% выше показателя аналогичного периода 2019 года.

Производство яиц от птицы всех видов за 2020 год составило порядка 262 млн. шт. (+ 8,4% в сравнении с 2019 годом).

Объём собственного производства покрывает потребность Республики в пищевом яйце на 83% (+ 9% к показателю 2019 года)», – сообщил министр.

Отдельно Артём Крамаренко остановился на ситуации в перерабатывающей промышленности Республики.

«В структуре перерабатывающей промышленности значительную долю занимает производство продуктов питания и напитков, где объём реализации продукции за 2020 год составил 27,84 млрд. руб. (+ 15,3% к показателю 2019 года).

Анализ текущего состояния отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности свидетельствует о наращивании объёмов производства. Так, объём производства муки увеличился на 1,0%; изделий макаронных – на 4,1%; колбасных изделий – на 4,8%; молока жидкого обработанного – на 5,5%; шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао – на 1,9%.

Кроме того, в 2020 году по сравнению с 2019 годом объём производства подсолнечного масла вырос в четыре раза.

Доля собственного производства муки пшеничной в ДНР в 2020 году составила 99,8%; мучных кондитерских изделий – 61,3%; макаронных изделий – 32,4%; кондитерских изделий из сахара – 35,5%; молока обработанного – 88,1%; молокопродуктов – 55,2% колбасных изделий – 65,5%.

Стоит отметить, что потребление хлеба и хлебобулочных изделий обеспечивается за счёт собственного производства.

В 2020 году общий объём экспорта сельскохозяйственной продукции, а также пищевых продуктов и напитков составил 105,2 млн. долл. США, что на 37,3% выше данного показателя в 2019 году», – рассказал руководитель министерства.

Также в своём докладе Артём Крамаренко уделил внимание вопросам государственной инспекции и ветеринарии, законодательного обеспечения функционирования агропромышленного комплекса и планам развития его отраслей на 2021 год.