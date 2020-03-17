Артём Крамаренко рассказал об итогах работы Министерства агропромышленной политики и продовольствия за 2019 год

Пленарные заседания

Сегодня, 17 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали доклад министра агропромышленной политики и продовольствия Артёма Крамаренко о деятельности возглавляемого им ведомства в 2019 году.

«По итогам уборочной кампании 2019 года в Республике убрано зерна в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Так, всего зерновых и зернобобовых культур с учётом кукурузы намолочено 397,1 тыс. тонн при средней урожайности 22,1 ц/га, а в 2018 году урожайность составила 15,9 ц/га. Площадь уборки – 179,7 тыс. га.

В целом по Республике собрано:

– 249,1 тыс. тонн пшеницы;

– 66,2 тыс. тонн ячменя;

– 73,2 тыс. тонн кукурузы;

– 3,4 тыс. тонн гороха;

– 5,2 тыс. тонн прочих зерновых и зернобобовых культур (рожь, гречиха, просо).

В 2019 году увеличился валовой сбор подсолнечника. По оперативным данным намолочено 86,6 тыс. тонн с площади 51,4 тыс. га, при средней урожайности 16,8 ц/га.

Под урожай 2020 года в Республике озимых культур пшеницы, ржи, ячменя и тритикале посеяно на площади 109,9 тыс. га или 113,3% к плану сева, что превышает посевные площади предыдущего периода на 1,1% (в 2018 году посеяно 108,742 тыс. га).

В 2019 году в сравнении с 2018 годом площадь уборки овощей открытого грунта снизилась на 28% и составила 472 га. Несмотря на снижение площадей под овощными культурами, валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта составил 5 040 тонн, урожайность осталась на уровне прошлого года 102,9 ц/га.

В 2019 году сельскохозяйственными предприятиями собрано плодов семечковых 148 тонн и косточковых культур 11 тонн при урожайности 15,3 ц/га, что на 23% превышает валовой сбор 2018 года.

Ягод собрано в текущем году – 24,8 тонны при урожайности 8,6 ц/га, что превышает сбор ягод 2018 года в 2 раза.

В 2019 году прошли мероприятия по сбору первого урожая яблок в Тельмановском районе в рамках реализации программы «Суперинтенсивный яблоневый сад» на площади 10 га. На прилавках Республики появятся яблоки отечественного производства сортов «Гала» «Ред чиф», «Ренет Симиренко», «Фуджина» и «Либерти».

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2020 года в сельскохозяйственных предприятиях и ФЛП насчитывает 8 357 голов, в том числе 3 456 голов коров. Незначительное снижение поголовья обусловлено технологическим процессом по оптимизации на предприятиях.

Несмотря на снижение численности поголовья, производство молока возросло на 1% и за 2019 год составило 15,7 тыс. тонн молока. Удой молока на корову достиг 4 621 кг (+2% к уровню 2018 года).

За отчётный период сельскохозяйственными предприятиями и ФЛП произведено 442,5 тонны говядины.

К концу 2019 года в сельскохозяйственных предприятиях и ФЛП наблюдается тенденция по снижению поголовья свиней на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. На 1 января 2020 года насчитывается 29,9 тыс. голов свиней.

За 2019 год производство свинины возросло на 3% и составило 1,8 тыс. тонн.

Общее поголовье кур на птицеводческих предприятиях и у ФЛП в 2019 году возросло на 9% и на 1 января 2020 года составило 3 148,8 тыс. голов. Всего за 2019 год мяса птицы в убойном весе птицеводческими предприятиями Республики произведено 29,5 тыс. тонн, что на 8% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

Производство пищевого яйца за 2019 год возросло на 3,6% в сравнении с 2018 годом, всего птицеводческими предприятиями Республики произведено 208 млн штук яиц», – сообщил министр.

Артём Крамаренко остановился на земельных вопросах, а также государственной инспекции и ветеринарии, осветил мониторинг сельхозпроизводителей, проводимый министерством, и подробно рассказал о состоянии пищевой промышленности в Республике и работе государственного предприятия «Теплицы Донбасса» в 2019 году.

«В 2019 году достигнуто разграничение полномочий по формированию и реализации государственной политики в сфере пищевого производства.

Уверенный рост показывает кондитерская отрасль. Прирост объёмов производства за 2019 год относительно 2018 года составил 1,56 тыс. тонн, 7,4%.

В октябре 2019 года, после двух лет реконструкции и восстановления, запущен молокозавод в городе Енакиево производственной мощностью до 20 тонн/сутки. В настоящий момент министерство в рамках компетенции оказывает содействие перспективному предприятию по загрузке производственных мощностей.

Министерством для популяризации отечественной продукции среди жителей Республики за 2019 год проведено 29 продовольственных ярмарок, что в два раза больше, чем в 2018 году. Уверенный рост товарооборота на 60,6% по отношению к прошлому году свидетельствует о возрастающем социальном эффекте, который формируется при проведении данных мероприятий.

При содействии министерства предприятия пищевой отрасли Республики представили свои экспозиции на международных площадках Interfood Krasnodar, Курско-Коренская ярмарка, ReBuild Syria, а также приняли участие в Донецком международном инвестиционном форуме, что позволило повысить узнаваемость отечественных предприятий и установить деловые связи с иностранными контрагентами.

С целью популяризации профессий агропромышленного комплекса в рамках реализации «Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса» министерство провело ряд мероприятия. Количество участников с территории Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине, принявших участие в мероприятиях, – 27 человек», – рассказал руководитель ведомства.

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