Безопасность государства – залог его стабильности: спикер парламента ДНР выступил с докладом на международной конференции

В четверг, 17 декабря, на базе Донецкого национального университета состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности». В мероприятии принял участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Организатором конференции, посвящённой концептуальным вопросам обеспечения безопасности государства, выступил специализированный факультет подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности ДонНУ.

В своём приветственном слове Владимир Бидёвка отметил высокую актуальность вынесенной на обсуждение темы.

«Донецкая Народная Республика – государство, рождённое в борьбе за свою правду, язык, культуру и веру, в боях за свою землю. Мы знаем, что такое украинская агрессия, ведь познали это явление сполна и в военной сфере, и в экономике, и в политике, и в информационной среде.

В этой ситуации роль обеспечения безопасности – это не просто превентивная мера, а вопрос жизни, здоровья, спокойствия и создания условий для дальнейшего развития нашей страны. Именно поэтому важность темы конференции, на мой взгляд, не может поддаваться никаким сомнениям, ведь безопасность государства сегодня – залог его стабильности завтра», – сказал Председатель Народного Совета.

В рамках работы конференции спикер парламента представил доклад, посвящённый роли конституции в обеспечении безопасности государства. Владимир Бидёвка подчеркнул, что особую роль в обеспечении безопасности государства играет сотрудничество с государствами-союзниками.

«На примере Донецкой Народной Республики чётко прослеживается стратегическое развитие в сфере национальной безопасности с преодолением всевозможных политических, экономических и национальных угроз со стороны Украины.

Делая уверенные шаги для достижения положительного эффекта на пути разрешения вышеперечисленных проблем, необходимо учитывать выбор верного варианта сотрудничества и добрососедства. Для Донецкой Народной Республики таким примером является положительный опыт Российской Федерации, не только занимающей одно из ведущих мест на мировой арене, но и проявляющей к Донецкой Народной Республике политику добрососедства и взаимопомощи, делая тем самым неоценимый вклад в развитие Республики в целом», – резюмировал спикер парламента.