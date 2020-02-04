Благоприятные условия для обучения молодёжи азам предпринимательской деятельности: в Донецке открылась «Школа предпринимательства»

Во вторник, 4 февраля, в столице Республики состоялось торжественное открытие курса «Старт бизнеса» республиканского социального проекта «Школа предпринимательства». Мероприятие посетили Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, депутаты Народного Совета, депутаты Молодёжного парламента, представители профильных министерств и ведомств, общественных движений и организаций, делегации из Российской Федерации.

Выступая перед участниками мероприятия Владимир Бидёвка отметил, что проект даёт уникальную возможность уже со студенческих лет познать тонкости ведения предпринимательской деятельности.

«Сегодня, когда Республика встала на путь уверенного развития, для нас очень важно, чтобы на многие, казалось бы, привычные вещи мы могли взглянуть нестандартным, непривычным для нас взглядом. В этом помогаете нам вы – студенты, молодые рабочие и предприниматели. Для нас очень важен сегодня этот проект ещё и тем, что мы видим в нём молодёжь, которая может развиваться, которая не боится воплощать свои идеи в жизнь и, главное, которой не безразлична судьба нашей Республики. Участники проекта смогут постичь азы экономики, почувствовать себя молодыми предпринимателями, а самое главное – раскрыть таланты. Я желаю вам удачи на этом непростом поприще, не останавливайтесь на достигнутом. Помните, что ваш успех – это успех всей Республики», – сказал Владимир Бидёвка.

В ходе мероприятия председатель комитета Молодёжного парламента по экономике и предпринимательству, руководитель проекта «Школа предпринимательства» Александр Гриденко вручил Председателю Народного Совета благодарность за активное участие и весомый вклад в становление «Школы предпринимательства».