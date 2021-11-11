Блиц-интервью Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина

Во время Большого интервью республиканским и зарубежным СМИ 11 ноября Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин дал блиц-интервью, в ходе которого ответил на вопросы, поступившие от жителей страны.

– Неоднократно звучали фразы, что готовится реконструкция Дворца молодежи и спорта «Юность», но, как говорится, «а воз и ныне там». Конкретных работ так и не видно. Когда обещанное все-таки воплотится в реальность?

– Это очень масштабный и в этой же мере и очень нужный объект для самого Донецка и для всей Донецкой Народной Республики. Здесь работа не останавливалась ровно с тех обещаний, когда они давались эту работу запустить.

Могу вам сказать по самым ближайшим датам. До конца года планируется закончить работу над проектно-сметной документацией.

Это будет также грандиозное сооружение. Оно не будет похоже на то, каким было до того, как было уничтожено вооруженными формированиями Украины. Но я уверен, что нам будет чем гордиться, а нашим гражданам – что посещать.

Ждем. Но хорошие вещи не делаются быстро.

– Что с кредитованием частных лиц? От слов к делу.

– Я сказал, что уже есть первые кредитные продукты, которыми пользуется бизнес. Но без кредитования частных лиц, без бытового кредитования тяжеловато. А еще и ипотека, которая нужна для нашей молодежи уж точно. Поэтому все эти продукты мы ждем если не до конца этого года, то уж точно в первом квартале следующего.

Я очень на это рассчитываю. Рассчитываю на то, что наши банки с этим справятся.

– Со стороны государства усилились повальные проверки бизнеса. Как быть предпринимателям? Денис Владимирович, ведь просто так количество проверок не увеличивается. Почему так?

– Есть определенная инициатива с учетом того, что бизнес за эти годы находился и так в непростых условиях, организовать каникулы в плане проверочных мероприятий. То есть просто их минимизировать за исключением явных преступлений – есть их перечень. Все остальные проверки практически заморозить и сделать их в режиме наблюдения и мониторинга. Это очень серьезно помогло бы бизнесу. Это как раз из тех диалогов с предпринимателями, которые говорят: вы делаете на нас большие ставки, мы хотим развиваться, но проверяющие органы, которых очень много и которые не всегда требуют то, что нам под силу, очень сильно тормозят развитие.

Нужно корректировать законодательство. Бизнесу должны быть созданы необходимые условия, и они будут созданы. Почему увеличились эти проверки? Это, наверное, накануне таких видоизменений. Я это понимаю так. Но это, конечно же, будем пресекать.

– Вспоминая Вашу фразу «со снегом тает и асфальт»… Зима уже близко. Как не допустить подобную ситуацию в городе?

– Вопрос качества дорог. Мы об этом неоднократно говорили. Я собирал совещание, ставил задачу для того, чтобы был четкий анализ тех успешных регионов Российской Федерации, где асфальт не сходит со снегом. Уже в ближайшие недели мы проведем расширенное совещание, где будут проанализированы те или иные предложения. Потому что с учетом того количества дорог, которые нам предстоит сделать, это огромнейшие деньги. Мы говорили про 1 000 километров республиканских дорог, про порядка 3 000 километров дорог местного значения. Это огромные деньги, которые потратит государство, которые будут вырваны из бюджета. Здесь важен вопрос, чтобы они были качественными, чтобы дороги не простояли один сезон или один год, а чтобы все необходимые условия были выдержаны.

В этом вопросе, равно как и по подрядчикам, нужно подойти очень и очень ответственно.

– В Луганской Народной Республике до февраля 2022 года отменили комендантский час, а когда комендантский час отменят у нас в нашей Республике?

– Мы с нашими гражданами договаривались, что будем идти поэтапно. С учетом ограничений, связанных с ковидом, с учетом пожеланий определенных категорий граждан, которые выразили свои опасения, что с резкой отменой комендантского часа возрастет преступность.

Мы экспериментировали на какие-то периоды, потому у нас добавились выходные без комендантского часа. Следующие шаги у нас в планах есть. Давайте немножко подождем и будем исходить из тех условий, которые есть внутри Республики.

Мы как договаривались в рамках этого плана, и должны идти – поэтапная отмена комендантского часа вплоть до полной его отмены.