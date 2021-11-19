Члены Комитета по безопасности и обороне обсудили изменения, предлагаемые ко внесению в Закон «О государственной дактилоскопической регистрации»
В пятницу, 19 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».
Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.
«Сегодня мы обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».
Данный проект закона разработан совместно с Министерством внутренних дел в рамках синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.
Проектом предусматривается приведение отдельных положений Закона Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации» в соответствие с аналогичными нормами Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».
Предлагаемые ко внесению изменения направлены на совершенствование правового регулирования проведения дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республике», – рассказал парламентарий.
Кроме того, Виталий Кравец добавил, что по итогам обсуждения Комитетом было принято решение утвердить итоговую редакцию проекта и внести его на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики в порядке законодательной инициативы.