Члены Комитета по безопасности и обороне обсудили изменения, предлагаемые ко внесению в Закон «О государственной дактилоскопической регистрации»

В пятницу, 19 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня мы обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации».

Данный проект закона разработан совместно с Министерством внутренних дел в рамках синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Проектом предусматривается приведение отдельных положений Закона Донецкой Народной Республики «О государственной дактилоскопической регистрации» в соответствие с аналогичными нормами Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

Предлагаемые ко внесению изменения направлены на совершенствование правового регулирования проведения дактилоскопической регистрации в Донецкой Народной Республике», – рассказал парламентарий.

Кроме того, Виталий Кравец добавил, что по итогам обсуждения Комитетом было принято решение утвердить итоговую редакцию проекта и внести его на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики в порядке законодательной инициативы.