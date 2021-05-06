Члены Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся Днём Победы

Сегодня, 6 мая, члены Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский, Александр Быкадоров, Сергей Ковальчук и Дмитрий Чурадзе поздравили с приближающимся Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, в Петровском районе столицы парламентарии встретились с ветераном Иваном Игнатьевичем Райко 1925-го года рождения. В прифронтовом посёлке Александровка депутаты навестили участника Великой Отечественной войны Фёдора Викторовича Кузьменко 1926-го года рождения.

«В канун 76-й годовщины Великой Победы сегодня посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них внёс неоценимый вклад в освобождение родной земли от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря их мужеству и самоотдаче сегодня мы имеем возможность открывать новые страницы истории и строить лучшее будущее для нас и наших детей.

Теперь наш долг – сохранить память о подвиге каждого ветерана и передать знания о событиях 1941−1945 годов подрастающему поколению.

Сегодня мы говорим фронтовикам искреннее спасибо за героизм и отвагу, с которыми они защищали нашу общую Родину. Низкий вам поклон! Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни», − рассказал председатель Комитета Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета.

В рамках визита парламентарии вручили ветеранам памятные подарки, благодарности от Народного Совета и поздравили их с приближающимся 9 Мая.

Иван Игнатьевич Райко был призван в Красную армию в 1942 году. После окончания Саратовского артиллерийского училища в составе 291 стрелковой дивизии был направлен на прорыв блокады Ленинграда, после чего принимал участие в освобождении Украины, Польши, Эстонии и Чехословакии.

Награждён орденами «Отечественной войны 1 степени», «Славы 3 степени», «За мужество» 3-2 степеней, а также медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Шахтерская слава» 1, 2 и 3 степеней, наградными знаками.

Фёдор Викторович Кузьменко в ноябре 1943 года был призван в ряды Красной армии и направлен в запасной полк в Саратовской области, где прошёл курс молодого бойца и принял присягу. В 1944 году отправлен в 1805 зенитно-артиллерийский полк, в составе которого оборонял город Каунас и переправу через реку Неман от налётов вражеской авиации.

Награждён орденами «Отечественной войны II степени», «За мужество», знаками «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР», а также медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «Ветеран труда».