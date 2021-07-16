Члены Комитета по образованию, науке и культуре обсудили вопросы доработки проекта КоАП ДНР

В четверг, 15 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению положений проекта закона «Кодекс ДНР об административных правонарушениях».

О рассмотренных вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Как комитет-соисполнитель сегодня мы продолжили работу над положениями проекта «Кодекс ДНР об административных правонарушениях», относящимися к ведению Комитета.

Так, были рассмотрены вопросы привлечения к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественную нравственность. По итогам обсуждения принято решение рекомендовать комитету-разработчику дополнить понятийный аппарат законопроекта и конкретизировать критерии, в соответствии с которыми действия граждан могут быть квалифицированы как правонарушение.

Кроме того, на заседании были дополнительно проработаны нормы проекта, которыми устанавливается административная ответственность за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. В частности, акцентировано внимание на необходимости приведения положений законопроекта в соответствие с Законом ДНР «О культуре», − сообщила парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что Комитетом утверждена итоговая редакция заключения на проект закона «Кодекс ДНР об административных правонарушениях», в соответствии с которым профильному комитету рекомендуется доработать проект с учётом изложенных замечаний и предложений.