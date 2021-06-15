Члены Комитета по уголовному и административному законодательству обсудили вопрос ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

В четверг, 10 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению вопросов ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, советник Главы ДНР по правам ребёнка, а также представители Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Министерства труда и социальной политики, Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«На расширенном заседании были рассмотрены вопросы административной и уголовной ответственности родителей (опекунов) за ненадлежащее исполнение таковыми своих обязанностей по отношению к несовершеннолетним детям», − сообщила парламентарий.

Актуальность темы, вынесенной на обсуждение, отметила советник Главы ДНР по правам ребёнка Элеонора Федоренко. Она подчеркнула, что охрана семьи, материнства и детства является приоритетной задачей государства, а также сообщила, что установленная на сегодняшний день административная ответственность является недостаточной для принятия мер реагирования по отношению к недобросовестным родителям.

В свою очередь, председатель Комитета Елена Шишкина предложила Государственной службе по делам семьи и детей ДНР совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел провести анализ в сфере государственной охраны прав и свобод детей.

«По результатам заседания принято решение не позднее 1 сентября 2021 года провести расширенное заседание Комитета в том же составе для принятия мер реагирования.

Комитет по уголовному и административному законодательству продолжает работать над вопросом усиления ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», − резюмировала Елена Шишкина.