Члены профильного комитета обсудили положения проекта КоАП, регламентирующие вопросы административной ответственности в сфере недропользования

Сегодня, 26 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

В мероприятии принял участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

О вопросах, рассмотренных на заседании, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«Сегодня мы продолжили доработку проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

В целях эффективного формирования и совершенствования административного законодательства ДНР было акцентировано внимание на необходимости согласования подведомственности рассмотрения отдельных административных дел с действующей компетенцией органов исполнительной власти Республики. Также мы рассмотрели вопросы административной ответственности граждан, должностных лиц и юридических лиц в сфере недропользования, обеспечения рационального, комплексного использования недр для удовлетворения потребностей в минеральном сырье и других потребностей общественного производства», − сообщила парламентарий.

Елена Шишкина подчеркнула, что совершенствование законодательства об административной ответственности является одним из самых сложных и проблемных вопросов.

«Прежде всего, кодекс об административных правонарушениях должен содержать нормы, которые являются жизнеспособными, базироваться на полностью оправдавших себя подходах к составу и структуре законодательства об административной ответственности.

По итогам заседания было принято решение продолжить работу над положениями проекта закона с участием заинтересованных органов власти», − резюмировала председатель Комитета.