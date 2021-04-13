«Что? Где? Когда?»: космические вопросы для депутатов

В понедельник, 12 апреля, состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие команда Аппарата Народного Совета ДНР и команда депутатского корпуса, в составе которой сыграли депутаты Народного Совета Владислав Русанов, Олег Онопко, Роман Лепа, Лариса Ювко, а также члены Республиканского клуба «Что? Где? Когда?» Анна Артеева и Инна Пояус.

«Данная игра была посвящена годовщине первого полета человека в космос, а также прославленным космонавтам и ученым Юрию Гагарину, Алексею Леонову, Сергею Королеву, Валентине Терешковой и, конечно, Георгию Береговому, ведь 15 апреля исполняется сто лет со дня его рождения. Разумеется, в День космонавтики все вопросы были связаны с освоением космоса», – подчеркнул один из организаторов игры Владимир Бензик.

Интеллектуальная игра прошла в дружественной атмосфере. Первой в игру вступила команда Аппарата Народного Совета, которая достаточно легко и непринужденно ответила на вопросы о разнообразных гранях космической жизни и в результате победила со счетом 6:1.

Команда депутатского корпуса так же блестяще справилась с «космическими» вопросами и выиграла со счетом 6:2.