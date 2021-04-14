«Чужих детей не бывает!» – Оксана Сигидина посетила дом ребенка в Макеевке

Во вторник, 13 апреля, в рамках благотворительной акции «Чужих детей не бывает!» депутат Народного Совета Оксана Сигидина посетила Республиканский специализированный дом ребенка г. Макеевки. Парламентарий передала учреждению гуманитарную помощь.

Также в акции приняли участие заместитель Министра доходов и сборов Елена Прокопенко и члены Профсоюза сотрудников органов доходов и сборов ДНР.

В доме ребенка на данный момент на попечении находится 59 детей. Это дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети-инвалиды в возрасте от 1 месяца до 5 лет. Для гостей ими были подготовлены радушный приём и творческая программа: ребята исполняли танцы, рассказывали стихотворения, показывали свои знания цифр и букв.

«Дети, лишенные семейного окружения, – полноправные члены общества, которые нуждаются в общении. Они приходят в наш мир чтобы подарить тепло и нежность, море улыбок, радости и счастья! Наша задача – отвечать им взаимностью и стараться сделать их жизнь ярче! Вместе мы сможем оказать помощь ребятам и поучаствовать в их социальной адаптации и разносторонней подготовке к самостоятельной жизни. Чужих детей не бывает!», – отметила Оксана Сигидина.