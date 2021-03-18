Дарья Морозова подвела итоги работы Аппарата Уполномоченного по правам человека за 2020 год

Сегодня, 18 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии заслушали ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой.

Вначале своего выступления омбудсмен ДНР сообщила, что всего за 2020 год в адрес Уполномоченного по правам человека поступило порядка 5000 обращений.

«Лидирующую позицию по-прежнему занимают вопросы социального, гуманитарного и экономического характера», – отметила Дарья Морозова.

Омбудсмен подробно рассказала о деятельности, направленной на содействие в решении социальных проблем вынужденных временных переселенцев.

«При взаимодействии Уполномоченного с международными гуманитарными организациями семьям граждан, пострадавших в ходе вооруженного конфликта, за 2020 год было предоставлено 7286 гуманитарных наборов. Регулярно осуществлялась адресная гуманитарная помощь инвалидам I и II групп. Была проведена значительная работа по расселению пострадавших граждан. По состоянию на 1 декабря 2020 года на территории Республики проживало 6801 человек, пострадавших в результате вооруженного конфликта. Из общего количества пострадавших граждан 2031 человек размещены в 55 социальных объектах», – отметила Дарья Морозова.

Также омбудсмен подчеркнула, что благодаря инициативе Уполномоченного и плодотворной работе Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины, Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, Министерства труда и социальной политики был принят Закон ДНР «О вынужденных переселенцах». Его принятие позволило установить социальные и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов.

Особое внимание омбудсмен ДНР уделила итогам работы по учёту погибших и раненых в ходе вооружённого конфликта.

«Важно отметить, что в 2020 году зафиксирован самый низкий показатель смертности в результате вооружённого конфликта с момента его начала. Потери снизились в 50 раз по сравнению с 2014 годом, что убедительно свидетельствует о важности и необходимости дальнейшей дипломатической и переговорной работы.

Всего с начала конфликта и по состоянию на 1 декабря 2020 года вследствие боевых действий на территории Донецкой Народной Республики погибли 4959 человек, в том числе 90 детей. Ранения различной степени тяжести в результате артобстрелов со стороны Украины в течение указанного периода получили свыше 7800 человек.

Активно велась и работа по поиску лиц, пропавших без вести. По состоянию на 1 декабря 2020 года в соответствующем списке числилось 362 человека», – рассказала Дарья Морозова.

Отдельно Уполномоченный по правам человека остановилась на результатах деятельности рабочей группы по гуманитарным вопросам в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Так, 16 апреля 2020 года удалось провести долгожданный обмен удерживаемыми лицами, по итогам которого Донецкая Народная Республика вернула 10 своих сторонников, украинской стороне были переданы 9 человек. Данный обмен стал возможен только при условии гарантии стороной-оппонентом «процессуальной очистки» лиц, передаваемых Донецкой Народной Республике. К сожалению, украинская сторона до сих пор так и не выполнила своих обязательств. Таким образом, вопреки всем договоренностям, Киев продолжает уголовное преследование 50 фактически освобождённых граждан, тем самым блокируя возможность планирования новых фаз обмена.

Также необходимо подчеркнуть, что прошедший год стал, пожалуй, самым кризисным за весь период работы гуманитарной подгруппы», – резюмировала омбудсмен.

В своём докладе Уполномоченный по правам человека в ДНР подвела итоги деятельности по обеспечению соблюдения прав и свобод граждан при отправлении правосудия, а также гарантий государственной защиты прав и свобод детей на территории ДНР.

«Исходя из итогов проделанной работы в области защиты и восстановления нарушенных прав и свобод за прошедший год, можно смело говорить о положительной тенденции в развитии правозащитных институтов в Республике», – подытожила Дарья Морозова.