Действующая система принудительного исполнения исполнительных документов закреплена в Семейном кодексе ДНР

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству.

Законопроект представил председатель Комитета Андрей Баевский.

«Проект закона разработан для закрепления в Семейном кодексе полномочий судебных приставов, которые сейчас осуществляют принудительное исполнение исполнительных документов.

Слова «государственный исполнитель» предлагается заменить по тексту Семейного кодекса словами «судебный пристав».

Принятие законопроекта закрепит в Семейном кодексе текущую систему принудительного исполнения исполнительных документов», – рассказал парламентарий.

Андрей Баевский добавил, что законопроект разработан с целью гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации.

Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.