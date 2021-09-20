Делегация ДНР посетила военный парад в честь празднования Дня Республики Южная Осетия

Сегодня, 20 сентября, на Театральной площади города Цхинвала состоялся военный парад в честь празднования 31-й годовщины независимости Республики Южная Осетия. В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовала делегация Донецкой Народной Республики, которую возглавил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

С трибуны к военнослужащим, жителям и гостям Республики обратился Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РЮО Анатолий Бибилов.

«20 сентября 1990 года народные депутаты единогласно проголосовали за создание суверенной государственности Южной Осетии. Принятое решение ознаменовало коренной поворот в истории осетинского народа – поворот к свободе и независимости.

Создание собственной государственности было единственной возможностью защитить Южную Осетию и её народ от произвола со стороны Грузии. Грузия, которая на памяти живущих поколений осуществила геноцид осетин в 1920 году, та же самая Грузия на исходе XX столетия делала всё возможное, чтобы лишить наш народ права на Родину, национальное достоинство и будущность, стереть Южную Осетию с лица земли. <…>

Национальное самоопределение, провозглашение Республики отвечало чаяниям и устремлениям народа Южной Осетии, стало выражением его консолидированной воли, символом национального единства и залогом победы. Ответом Грузии стала вооружённая агрессия. Весь наш народ поднялся на защиту своей страны. Война и блокада, невосполнимые потери и тяжкие лишения – всё это прошёл наш народ, сполна проявив мужество и стойкость, волю к свободе, сплочённость и единство», – сказал Анатолий Бибилов.

Президент РЮО добавил, что в самые трудные дни руку помощи Республике Южная Осетия протягивала Российская Федерация. Также Анатолий Бибилов выразил слова благодарности и уважения всем согражданам, кто своим созидательным порывом и ратными и трудовыми подвигами, несмотря ни на какие трудности и преграды, создавал и защищал Республику Южная Осетия.

«Мы будем беречь провозглашённую, созданную и утверждённую своим собственным народом Республику, будем неустанно трудиться ради её процветания и прекрасного будущего.

Пусть с каждым годом всё более расцветает наша страна, пусть счастливее становится жизнь народа!» – сказал он.

Далее на Театральной площади торжественным маршем прошли парадные расчёты силовых структур Республики Южная Осетия, военнослужащие 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ РФ в РЮО. Замыкала парад колонна боевой техники. Также состоялись показательные выступления Почётного караула Министерства обороны Республики Южная Осетия и сводного военного оркестра 4-ой гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации.

По завершении парада Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка в комментарии представителям СМИ отметил, что Донецкая Народная Республика продолжит развивать сотрудничество с Южной Осетией по всем направлениям.

«Делегация Донецкой Народной Республики уже не в первый раз принимает участие в торжествах в честь Дня независимости Южной Осетии. И это свидетельствует о том, что в 2014 году мы не только получили помощь от братского народа Осетии, но и с каждым годом наши отношения укрепляются и постоянно развиваются.

Сегодня мы стали зрителями парада, действительно замечательного. И самое ценное то, как люди встречают этот парад, жители Южной Осетии. Видно, что у них по-прежнему боевой дух на высоком уровне, и в целом атмосфера здесь очень дружественная», − рассказал Владимир Бидёвка.

Также спикер парламента поздравил жителей Республики Южная Осетия с Днём Республики.

«Я желаю народу Южной Осетии, прежде всего, мира, процветания, благоденствия, и чтобы наши дружеские отношения с каждым днём только развивались», − сказал Председатель Народного Совета ДНР.